Reise nach Südtirol wird verschoben

Plankstadt.Die geltenden Abstandsregelungen und das Verbot von Veranstaltungen betrifft auch den Sozialverband VdK. Die geplante Mehrtagesfahrt vom 8. bis 15. August nach Truden in Südtirol und der Tagesausflug am 6. Juni nach Bretten sind abgesagt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beides soll 2021 nachgeholt werden. Die Reise könnte dann entweder vom 13. bis 20. Juni oder vom 20. bis 27. Juni stattfinden, der Tagesausflug ist für den 5. Juni 2021 geplant.

2020 stehen noch folgende Termine im Jahresplan, immer vorausgesetzt, dass sie bis dahin auch durchgeführt werden dürfen: Am 8. September um 14.30 Uhr findet der Gesundheitstag im „Eviva“ zum Thema Schwerhörigkeit statt. Am 22. September findet eine Weinreise an die Nahe und nach Maikammer statt. Am 27. November fährt der VdK zur Wawi-Schokowelt, zum Belzenickelmarkt nach Pirmasens und ins Schuh-Outlet-Center. Die Adventsfeier ist für den 5. Dezember im „Eviva“ geplant. Der Winterzauber im Europapark Rust steht für den 8. Dezember an, falls der VdK ausgelost wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.04.2020