Reise quer durch die Welt

Hallo Kinder! Heute haben Ellie Ente und ich uns eine coole Aufgabe für euch ausgedacht, damit euch Zuhause gar nicht erst langweilig wird. Zuerst erzähle ich euch, worum es überhaupt geht, damit ihr einen Überblick von der Aufgabe bekommt, die euch jetzt erwartet. Die fünf Kinder Finn, Maja, Lena, Marek und Stella erzählen von ihren Ferien. Jedes Kind reiste mit einem anderen Verkehrsmittel. Zur Auswahl stehen: Zug, Flugzeug, Wohnmobil, Auto und Fahrrad. Außerdem gibt es unterschiedliche Reiseziele: Italien, New York, Berlin, Frankreich und London. So, und nun zur eigentlichen Aufgabe: Maja reist nicht mit dem Flugzeug. Lenas Familie macht eine Fahrradtour. Mareks Familie ist mit dem Wohnmobil unterwegs, jedoch nicht in Frankreich. Finn ist nicht in Europa geblieben und ist weit geflogen. Stella hat auf ihrem Weg nach London an vielen Bahnhöfen angehalten. Das Ziel der Fahrradtour ist Berlin. Schaffst du es, jedem Kind das passende Verkehrsmittel und Reiseziel zuzuordnen?

Lösung: Finn, Flugzeug, New York. Maja, Auto, Frankreich. Lena, Fahrrad, Berlin. Marek, Wohnmobil, Italien. Stella, Zug, London.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020