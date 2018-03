Anzeige

Verschiedene Bücher hat sie dabei – die einen mit viel Text zum Vorlesen und eines, das mit großen Bildern und wenig Text alles darstellt, was sich so im Körper tut. Bevor die Tour ins Innere losgeht, ist der menschliche Motor, das Herz, dran. „Lasst uns mal den Rhythmus klatschen, den euer Herz macht“, fordert die Autorin und schon klopfen alle im Takt mit den Handflächen auf die Schenkel. Gleich darauf trampeln sie mit den Beinen. „Und jetzt fühlen wir mal, was unser Herz macht“, Hand auflegen zeigt, dass es natürlich schneller pocht als vor dem Bewegungsschub. „Und wann werdet ihr ruhig und euer Herz auch?“ Beim Schlafen oder auf der Couch, im Liegen, das wissen die Plankstadter Kids.

Ärzte hören am Körper vieles ab, aber, „nee, den Kopf nicht, da ist es leise drin“, erklärt Mottl-Link auf Nachfrage der Schüler. „Wir gehen jetzt mal in die Höhlen unserer Körper“, fordert die mimikstarke Ärztin auf. Sie lebt ihren Job, den Kindern das Innere zu erklären regelrecht, zeigt aktiv mit vollem Körpereinsatz was wie und vor allem wo abgeht. Das erste Bild im Buch zeigt den „Einstieg“ in den Körper über den Mund, die Mundhöhle. Zähne gibt es da, die Zunge und ganz viele niedlich aussehende, manche weniger nett dreinblickende Gesellen. Die hat der Illustrator ganz charmant dargestellt und farblich angelegt. So findet man Bakterien, Körperpolizei und etwa die Speichel- und Schleimzellen überall auf dem Körperweg wieder.

Für Bakterien gibt es Kloppe von der Körperpolizei und etwa in der Nase Schleimattacken, dass sie ausgespült werden. Magen und Darm werfen die ungebetenen Gäste per Erbrechen oder Durchfall wieder raus. „Das ist nicht schlimm und muss sein, bis alles raus ist“, sagt Mottl-Link und zaubert „Coli“, ein Plüsch-Darmbakterium der guten Art aus ihrem Korb. Coli plaudert aus seinem Alltag im Darm und bekommt, wie die Frau, die ihm das Leben einhaucht großen Applaus. Eine lebendige Lesung mit großem Lerneffekt und jeder Menge Spaß.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.03.2018