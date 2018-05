Anzeige

Der erste Bereich beschäftigt sich mit dem Kreis und seinen Eigengesellschaften und zielt somit beispielsweise auf die langfristige Steigerung der Energieeffizienz der Liegenschaften ab. Exemplarisch könnte hierbei das 2013 neu gebaute Verwaltungsgebäude in Weinheim genannt werden, das durch seine Passivhausbauweise deutlich an Heiz- und Kühlungskosten einspart. Ebenfalls wurden neue Standards in Organisation, Beschaffung und Mobilität festgelegt. Diese reichen von der Verwendung von Recyclingpapier, über die Anschaffung von Elektroautos, bis hin zur Sensibilisierung der kreiseigenen Mitarbeiter.

Weitere Fortschritte sollen zudem durch die Zusammenarbeit mit den Kommunen angestrebt werden. Mit der 2014 unterzeichneten Kooperationsvereinbarung für den Klimaschutz, wurde ein gemeinsames Vorgehen und gegenseitige Unterstützung bei Projekten vereinbart. Im Zuge dieses Übereinkommens erstellte der Rhein-Neckar-Kreis für die Gemeinden kostenlose Emissionsbilanzen, für die sich die Kommunen im Gegenzug verpflichteten, bis 2020 ein örtliches Klimaschutzkonzept auszuarbeiten. Dieses können sie eigenständig auf regionale Besonderheiten ausrichten.

Anreize für Nachhaltigkeit zeigen

Der dritte Bereich eröffnet Beratungsmöglichkeiten durch die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur. Damit wird Kommunen, Bürgern und Betrieben die Gelegenheit geboten, sich unabhängig in Fragen der Energiewirtschaft informieren zu können. So werden Bürgern Energiechecks vor Ort angeboten und Firmen können sich in Fragen zu Förderprogrammen beraten lassen, die wirtschaftliche Anreize für Nachhaltigkeit aufzeigen.

Generell gilt, dass bei der Umsetzung der Maßnahmen, zuerst solche bedacht werden, die mit möglichst geringem Aufwand einen hohen Grad an Effektivität versprechen. Nachhaltigkeit wird somit mit wirtschaftlichem Pragmatismus in Einklang gebracht. In Zukunft will der Rhein-Neckar-Kreis durch eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Kommunen und einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit, die Bürger bei einem erfolgreichen nachhaltigen Wandel begleiten, wie die CDU abschließend in ihrer Pressemitteilung schreibt. lk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.05.2018