Plankstadt.Abteilungsleiter Markus Kolb begrüßte bei sommerlicher Wohlfühltemperatur rund 60 Teilnehmer zum Saisonabschluss-Grillfest der Tischtennisabteilung der TSG Eintracht. Er freute sich, dass Vorstand Jürgen Kolb, zahlreiche „Ehemalige“ und einige Neulinge die gesellige Runde bereicherten.

Er gab einen kurzen Rückblick über das sportliche Abschneiden der sechs Herrenmannschaften und der beiden Jugendmannschaften. Der souveränen Meisterschaft der ungeschlagenen Jugend 1 stand der vorbildlich erkämpfte Klassenerhalt der Herren 1 in der Bezirksklasse nicht nach, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Aber auch das positive Abschneiden der anderen Mannschaften konnte sich sehen lassen, zumal die Herren 2 und 3 in der neuen Saison aufgrund der Neueinteilung jeweils eine Klasse höher spielen.

Zwar sind Herbert Jost, Harry, Andrea Pristl und Jürgen Melzer zu anderen Vereinen gewechselt, aber die Neuzugänge Wilmar Becker und Jakob Kuxhausen sind sicherlich eine Verstärkung für die beiden vorderen Mannschaften.