Richtige Taktik kann über den Sieg entscheiden

plankstadt.Eine Kiste, zwei Personen, sechs Kilometer und zwölf Flaschen – das ist der Welde-Bierathlon. „Das Organisationsteam besteht aus ehemaligen und aktiven Triathleten“, erklärt Jürgen Hilberath, Mitglied des ehrenamtlichen Organisationsteams, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Während der Saison trinken die Sportler keinen Alkohol und meiden Partys – zum Saisonabschluss wollen wir mit dem Bierathlon Sport und Party kombinieren“, meint er. In der Vergangenheit sei der Bierathlon immer weiter gewachsen, bis er vor rund vier Jahren eine Teilnehmerzahl von 180 Teams erreichte. „Das ist auch die Obergrenze – die Plätze sind immer alle schnell vergeben.“

Teams mit Namen wie „Alles Banane“, „Schorlesprinter“ oder „Die Beerleaders“ starten in lustigen Kostümen nach dem Startschuss am Samstag, 19. Oktober, um 17 Uhr am Sportplatz der TSG Eintracht auf die sechs Kilometer lange Laufstrecke. Mit im Gepäck ist dabei ein Kasten Bier – oder Limonade.

Zeitstrafe für jede volle Flasche

Sieger ist, wer am schnellsten mit leer getrunkener Kiste im Ziel ankommt. Für jede nicht leer getrunkene Flasche gibt es eine Zeitstrafe von fünf Minuten. Getrunken wird in der sogenannten „Drinking Zone“ vor den Zuschauern, die extra dafür eingerichtet wird. Neben einer guten körperlichen Verfassung ist auch eine ausgearbeitete Strategie wichtig. Einige laufen dabei zunächst die sechs Kilometer, um dann in Rekordzeit die zwölf Flaschen zu trinken, andere trinken zuerst alle Flaschen leer und rennen danach mehr oder weniger elegant ins Ziel. Am beliebtesten ist aber eine Kombination von beidem.

„Wir wollen einen fairen Wettkampf gewährleisten. Natürlich steht der Spaß im Vordergrund, trotzdem gibt es auch einige Regeln, die von allen Teams befolgt werden müssen“, erzählt Hilberath. „Keiner muss Alkohol trinken und wir schauen auch, dass niemand richtig betrunken ist“, betont er.

Im Anschluss an den Bierathlon wird es um 18.30 Uhr in der Senn-Halle wie in den Vorjahren eine Finisher-Party, die „Bierathlon Après Party“, geben. Es werden sowohl Longdrinks, als auch Cocktails serviert. DJ Grimmbo sorgt für die passende Musik. Außerdem gibt es eine Siegerehrung, bei der nicht nur die schnellsten Teams, sondern auch diejenigen mit den originellsten Kostümen geehrt werden.

„Ein Großteil der Leute, die mitmachen, sind kostümiert. Eine Jury, in der auch Gemeinderatsmitglieder sind, prämiert die besten drei Kostüme“, meint Hilberath. caz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.10.2019