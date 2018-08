Riesen-Gaudi verlangt viel Fingerspitzengefühl

Plankstadt/Sandhausen.Der Hopfen vom einzigen ehrenamtlich betriebenen Hopfenfeld der Rhein-Neckar-Region wird am ersten September-Wochenende wieder von Hand geerntet. In Sandhausen dreht sich am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, alles um Handarbeit, Tradition – und um Genuss.

Bereits zum 14. Mal kommen ehemalige Hopfenbauern, Mitglieder des MGV Germania und ehrenamtliche Helfer zu einem selten ausgeübten Handwerk zusammen: zum „Hopfezopfe“, der Doldenernte von Hand. Dazu ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. Gleichzeitig findet das Hopfenfest auf dem Sandhäuser Festplatz am Rathaus statt.

Eröffnet wird das Hopfenfest am Samstag mit einem Fassbieranstich um 11.30 Uhr. An beiden Tagen gibt es ab 13 Uhr kulinarische Spezialitäten; samstags ab 18 Uhr Live-Musik. Am Sonntag findet um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt, danach startet der Frühschoppen und ab 16 Uhr singt die MGV Germania Sandhausen.

Welde-Chef Dr. Hans Spielmann freut sich schon auf die regionale Ernte: „Wir sind stolz darauf, dass wir als einzige Brauerei seit so vielen Jahren den guten Aromahopfen aus Sandhausen für unser Slow Beer Pils nutzen dürfen.“ Die Aromahopfen werden weltweit für die Herstellung von Bieren immer beliebter, in den USA verwenden die Brauer mittlerweile mehr Aroma- als Bitterhopfen.

Beim Hopfenfest werden bei Musik, Brotzeit und Welde-Bier die Hopfendolden vorsichtig von den langen Ranken abgezupft. Aber bei den dieses Jahr eher kleinen Dolden muss ein kleiner Stiel verbleiben, sonst kann das feine Blütengebilde zerstört werden.

Geringere Ernte

Das Abzupfen der Hopfendolden erfordert Fingerspitzengefühl. Das wissen die Mitglieder des MGV Germania am allerbesten, sind viele von ihnen doch selbst Hopfenbauern gewesen. Sie kümmern sich mit großem Engagement in Sandhausen um das vier Ar kleine Hopfenfeld der Region. In diesem Jahr fällt die Ernte hitzebedingt wohl geringer aus.

Die von Hand gezupften Hopfendolden werden bei Welde naturbelassen dem Bier-Sud zugefügt. „Das ist für uns eine einzigartige Möglichkeit, fernab der großen Hopfenanbaugebiete ein echtes Grünhopfen-Pils zu brauen“, erklärt Welde-Braumeister Stephan Dück. zg

