Romeos Erzählung bringt alle zum Lachen

Plankstadt.„Es ist total cool, seine eigene Geschichte vorgelesen zu hören“, sagt Amelie und strahlt. Sie hat ein spannendes Erlebnis „Die Rettung“ aus dem Schulalltag aufgeschrieben, das entspricht dem diesjährigen Themenbereich „Vom Schülerleben in Plankstadt“. Amelies Schilderung eines Schwimmbadbesuchs mit unfairem Ins-Wasser-Schubsen wurde beim Wettbewerb rund um den „Fredericktag“ schulintern ausgewählt und ist im Büchlein „Plankstadter Geschichten“ zu lesen.

Frederick ist Namensgeber der Aktion; Leo Lionni hat in seinem bekannten Kinderbuch die Maus Frederick zum Leben erweckt, die, anders als die Artgenossen, nicht Futter für die dunklen Monate sammelt, sondern Wörter, Farben und Sonnenstrahlen. Im trüben, grauen Winter steuert sie aus ihrem Vorrat Geschichten zum Alltag bei und erfreut alle Artgenossen. Schon im Oktober während der Frederickwochen in Baden-Württemberg – da animiert das Land seit 1997 dazu, zu lesen, zu schreiben und sich mit der Sprache zu befassen – haben die Viertklässler der Humboldt- und Friedrichschule ihrer Kreativität freien Lauf gelassen.

Mit einer Party für die Veröffentlichung der 20 aktuellen Schülerwerke feierten die Jungautoren, ihre Familien, Gäste und die Gemeindebücherei die Fantasie und Schreibfreude der Viertklässler. Das Besondere an der Präsentation war, dass sie mit Musik begleitet wurde und ein Radiosprecher – Stefan Gebert von Regenbogen 2 – die Erlebnisse laut vorlas. Und der hatte richtig Spaß dabei, intonierte die teils dramatischen Schilderungen packend. Mit der Gebärdendolmetscherin Annika Meyer hatte er jemanden an seiner Seite, der für einen der Jung-Schriftsteller, der gehörlos ist, übersetzte. Sie zusätzlich zu beobachten fesselte neben dem Gehör, das von Gebert bedient wurde, die Augen und intensivierte die Geschichten.

Reflexe auf Fußball gepolt

Zu den Berichten konnten die Besucher Gemälde der Kinder per Projektion sehen, die zum Schmunzeln anregen. Etwa das Bild einer Taufe, bei der Torwart Manuel Neuer wieder einmal zeigt, dass seine Reflexe klasse und komplett auf Fußball gepolt sind. In der Erzählung von Romeo, der im Deutschunterricht in Gebärdensprache einen Witz widergibt, dreht sich alles um die Taufe eines Kindes, bei der Neuer zu Gast ist. Denn der Taufpatin rutscht das Baby auf dem Weg zum Taufbecken aus dem Arm. Neuer springt auf, fängt das Kind. Alle sind erleichtert. Doch der Reflex lässt Neuer das Baby wie einen Ball zurück ins Spiel kicken. Da kringeln sich nicht nur in der Beschreibung die Zuhörer vor Lachen. Real gab es großen Applaus für Romeos Fantasie.

Neymar auf dem Pausenhof

Diese Art der Honorierung erhielten auch Jesper van der Borght, der schilderte, wie ein Schulkollege Neymar, den Fußballer, der gerne aus einem normalen Sturz ein Drama macht, mimt, immer wenn es in die Pause geht oder Melisa Gündogdu, die von ihren Schulpatenkindern veräppelt wird. Jan Gugel skizzierte mit seinen eigenen Worten lebendig einen Ausflug in die „Sams-Ausstellung“ eines Speyerer Museums. Beeindruckend erlebt er, dank welcher Technik man dort so stark wie Pippi Langstrumpf sein kann. Und was passiert, wenn die Technik mal versagt? Da wird es echt kribbelig in seinem Abenteuer.

Jan Gugel konnte am Vorstellungsabend nicht da sein und bekam jetzt einen Mitschnitt der Lesung per E-Mail von Stefan Gebert zugeschickt: „Damit er hören kann, wie seine Worte in ‚Das fliegende Pferd‘ vorgelesen klingen.“

Zwischen den Lesezeiten spielten und sangen Carolin Buchholz und Marc Phillips einige Lieder, die zum Mitsingen oder einfach genießen animierten. Ein gelungener Präsentationsabend, der die Nachwuchs-Schreiber sicher animiert, ihren Gedanken schriftlich Ausdruck zu verleihen und zu lesen. zesa

