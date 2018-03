Anzeige

PLANKSTADT.Zugegeben: Frühling sieht anders aus. Das Wetter erinnert doch sehr stark noch an den Winter. Deshalb war der Rummel auf dem Festplatz in den vergangenen Tagen eher schwach besucht.

Doch am heutigen Dienstag haben die Interessierten und alle Bürger der Gemeinde noch einmal die Möglichkeit, den Rummel in ihrer Gemeinde ausgiebig zu genießen (Beginn: 14 Uhr). Dort laden nämlich attraktive Fahrgeschäfte und Stände zum Besuch und zum Verweilen ein.

Autoscooter bringt ganz schön viel Action und das Karussell „Crazy Fruits“ lässt die Kleinen in ungeahnte Höhen schweben. Süßwaren, Kaffee und Kuchen sowie Bratwurst sind perfekt für alle Schleckermäuler. Das Beste: Heute locken ermäßigte Preise. Beim Sommertagszug am vergangenen Sonntag, bei dem der Winter offiziell verbannt wurde, und an dem sich viele Vereine und Kindergärten beteiligten (wir berichteten), standen Schlangen von Kindern und Erwachsenen an den Süßwarenständen, um Zuckerwatte oder Schaumküsse zu kaufen.