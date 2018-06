Anzeige

Plankstadt.Zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gibt es in der Bücherei Plankstadt eine große Buchausstellung zur „wichtigsten Nebensache der Welt“. An einer Schautafel sind zudem alle Mannschaften ausgehängt, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Die Ergebnisse der Vorrundenspiele und die weiteren Begegnungen können dann dort ebenfalls alle nachgelesen werden.

Für Kinder und Jugendliche gibt es ein Fußball-Quiz, bei dem es original DFB-Ausstattung zu gewinnen gibt. Der erste Preis ist ein Original-Fußballcap der Welt,meisterschaft, die auch von der deutschen Nationalmannschaft getragen wird, der zweite Preis ist ein DFB-Turnbeutel.

Die Ausstellung ist seit dieser Woche in den Räumen der Bücherei aufgebaut. Dort liegt auch das Quiz zum Ausfüllen aus. Abgabeschluss ist Samstag, 30. Juni, 12 Uhr. Die Gewinner des Quizes werden am Montag, 3. Juli, bekanntgegeben, also noch bevor der Sieger der Weltmeisterschaft ermittelt ist. zg