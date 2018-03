Sänger proben fürs Konzert im Dezember

Anzeige

Plankstadt.Ein Willkommensgruß des Vorsitzenden Manfred Berger bei der Hauptversammlung der Chorgemeinschaft galt den Anwesenden im gut besetzten evangelischen Gemeindehaus, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Schriftführerin Ines Gaa-Kaul ließ das Sängerjahr Revue passieren. Höhepunkte waren sicherlich die Sängerfasnacht sowie der Vatertag und das Straßenfest, an dem die Sänger mit großen Arbeitsaufwand teilgenommen haben.

Einen Blick ins Zahlenwerk gewährte Kassierer Meinrad Gund. Ihm bestätigte die Kassenprüferin Regina Kolb eine ordentliche, korrekte Buchführung, so dass einer Entlastung sowohl des Kassierers als auch des Vorstandes nichts im Wege stand. In seinem Tätigkeitsbericht dankte der Vorsitzende allen Vorstandsmitgliedern, die in jeder Hinsicht jeweils für einen reibungslosen organisatorischen Ablauf bei den Veranstaltungen gesorgt haben, sowie allen Helfern bei den diversen Festen. Ohne die vielen Helfer wäre so manches nicht mehr zu stemmen.

Kleine Präsente bekommen

In seinen weiteren Ausführungen wies der Vorsitzende auf das im Dezember in der evangelischen Kirche stattfindende Konzert hin und appellierte für regelmäßigen und pünktlichen Probebesuch. Weil das viele der Sänger auch tun, gab es für 18 von ihnen kleine Präsente. Meinrad Gund, Reinhold Gund, Karl Hochhaus, Rolf Kieser, Karlheinz Kolb, Karlfried Schleich, Klaus Schmich, Edelbert Vobis, Manfred Berger, Christa Bergdoll, Ursula Fürst, Monika Gund, Roswitha Kolb, Isolde Meyer, Ruth Pister, Erika Schleich und Agnes Vobis besuchten die Singstunden immer fleißig.