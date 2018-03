Anzeige

Plankstadt.Wie es sich für einen Chor gehört, begann auch der evangelische Kirchenchor seine Hauptversammlung mit Gesang. „Lass die Erde nicht dunkel werden“, tönte durch das evangelische Gemeindehaus, bevor Obfrau Christa Schröckenschlager für das große Engagement aller Sänger dankte – immerhin zwölf der aktiven 20 Sänger sind immer bei den Singstunden anwesend. Sie bekamen Präsentkörbe als Dankeschön und den wohlverdienten Applaus der Mitsänger und der Kirchengemeinderäte, die zur Versammlung gekommen waren.

Chorleiterin Ludmila Hertel zählte 45 Singstunden auf und 17 Auftritte, „mehr als im Jahr davor“, freute sie sich. Sehr wohl sieht sie, dass in vielen Chören die Sänger weniger werden. „Es fehlt uns an Tenorstimmen“, stellte sie fest und wünschte sich viele neue Sänger – gleich welcher Tonart. Vom bestehenden Chor hätte sie gern, dass man „jeden Blödsinn“ mitmacht und sich mehr öffnet in Anspielung auf die Aufwärmaktionen, die der Stimme zugutekommen.

Die Geehrten Aktive Sänger: Erika Wink (35 Jahre), Marianne Zimmermann (25 Jahre), Hannelore Brenner (15 Jahre). Passive Mitglieder: Herta Engelhardt (75 Jahre), Horst Kolb (40 Jahre), Jutta Layer, Michael Layer und Regina Lang (je 35 Jahre), Alwine Faude (20 Jahre), Werner Engelhardt, Gertraud Alt (je 15 Jahre) . zesa

„Wir sind flotter und flexibler geworden“, richtete sie ein großes Lob an die Chormitglieder, die zwischen 40 und über 80 Jahre alt sind. Dem Zusammenklang attestierte sie ein „gut“, sowie der Verständlichkeit der Texte ein „prima“, wobei sie sich noch mehr Emotionsdarstellung wünschte und dass die Texte auswendig gelernt würden, damit die steten Blicke in Noten und Texte entfallen und der Blick wandern könne, was die Darbietung noch lebendiger mache.