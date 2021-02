Sammelaktion für „Appel + Ei“

Plankstadt.Die dritte Spendenaktion für die Tafel „Appel + Ei“ hat in Schwetzingen begonnen. Der SPD-Ortsverein Plankstadt bittet daher erneut um haltbare Nahrungsmittel und Hygieneartikel, die als Spende an die Tafel „Appel + Ei“ in Schwetzingen weitergeleitet werden, heißt es in einer Mitteilung.

Auch Bürgerinnen und Bürger aus Plankstadt sind dort Kunden. Die Folgen der andauernden Corona-Pandemie sind für bedürftige Menschen in ganz besonderem Maße spürbar.

{element}

Die Spenden können abgegeben werden bei Familie Schneider, Im Grund 1 in Plankstadt – für Rückfragen einfach unter Telefon 06202/4 09 6 91 melden. Kartons sind bereits auf der Einfahrt zum Haus aufgestellt, in die die Sachspenden eingelegt werden können. Die Abgabe der Spenden erfolgt damit kontaktlos und verletzt damit keine Beschränkungen wegen Corona. Die Spendenaktion endet am Sonntag, 28. Februar. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.02.2021