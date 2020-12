Sanierung der Eisdiele steht auf der Agenda

Plankstadt.Es ist die letzte Gemeinderatssitzung in diesem Jahr und die Tagesordnung ist noch einmal ordentlich gefüllt. Das Gremium kommt am Montag, 14. Dezember, um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle zusammen.

Einer der ersten Punkte auf der Tagesordnung ist die Kindergartenbedarfsplanung. In dieser werden die Entwicklungen bei den drei Altersgruppen Krippenkinder, Kindergartenkinder und Grundschulkinder der Klassen eins bis vier dargestellt und Prognosen für die weiteren Jahrgänge mittels Tabellen und Schaubildern erläutert. „Im Bereich U3 ist der Bedarf qualitativ und quantitativ für den überschaubaren Zeitrahmen ausreichend gedeckt. Im Bereich Ü3 zeigt sich ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 ein leichter Mehrbedarf an Betreuungsplätzen Ü3. Bei der Schulkindbetreuung an der Friedrichschule sind die Schülerzahlen gegenüber dem letzten Schuljahr konstant. Allerdings verdeutlichte die Corona-Pandemie dort erneut die vorherrschend sehr angespannte Raumsituation. Hier soll eine langfristige Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde eine ausgeweitete Nutzung des Gemeindehauses ermöglichen“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Auch das Antoniusquartier steht auf der Tagesordnung. Dort hat Diringer & Scheidel ja gerade die Teilbaugenehmigung für den ersten Abschnitt im Geschosswohnungsbau bekommen (wir berichteten). Das Wohnbauunternehmen ist aber auch dazu verpflichtet, eine Nahwärmeversorgung aufzubauen. Die Stadtwerke Schwetzingen haben dafür ein Angebot vorgelegt, das in Absprache mit der Fernwärme Rhein-Neckar GmbH eine Versorgung der Gebäude mit einem Anschluss an einen Übergabepunkt beim Unternehmen Decathlon vorsieht. Der Verlauf der geplanten Trasse wird in Absprache mit der Gemeinde festgelegt. Dies könnte auch die Humboldtschule betreffen. Denn so wie es derzeit aussieht, ist die Leistung der Anbindung ausreichend, um auch die Humboldtschule und die Gemeindewohngebäude im Antoniusweg ebenfalls mit Fernwärme zu versorgen. Die Verwaltung würde diese Variante auch gegenüber der bisher geplanten Pellet-Heizung an der Schule deutlich bevorzugen.

Kommt die Bertha-Benz-Straße?

Weiter steht auch die Mehrzweckhalle und ihre notwendige Dachsanierung auf der Agenda. Hier soll der Gemeinderat erste Arbeiten vergeben. Auch die Eisdiele im Brühler Weg soll in der Sitzung am Montag besprochen werden. Diese soll saniert und erweitert werden. In der Sitzung werden erste Planungen dazu mit Beispielansichten vorgestellt.

Ein weiterer Punkt ist die Gestaltung der Kreuzung Schwetzinger Straße/Waldpfad. Die beiden Plätze sollen neu angelegt werden. Die Mauer im Bereich des Haltepunktes für den Bürgerbus soll dabei durch eine neue Sandsteinmauer ersetzt werden. Und zuletzt geht es noch um die Straße im geplanten Neubaugebiet Kantstraße Nord. Sie soll – so der Vorschlag, über den abgestimmt wird – Bertha-Benz-Straße heißen. grö

