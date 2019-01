Sauerzapf wird 75 Jahre

Jutta Schuster und Frank Werner (r.) gra-tulieren Bruno Sauerzapf. © CDU

Kreis.Der CDU-Kreisrat Bruno Sauerzapf aus Leimen feierte am Mittwoch seinen 75. Geburtstag. Seine Kreisratskollegen, Jutta Schuster aus Plankstadt und der Angelbacher Bürgermeister Frank Werner, überbrachten ihm die Glückwünsche der gesamten CDU-Kreistagsfraktion und dankten ihm für seine unermüdliche Arbeit zu Gunsten des Rhein-Neckar-Kreises, heißt es in einer Pressemitteilung der Christdemokraten.

Seit 2012 ist Leimens langjähriger Erster Bürgermeister Bruno Sauerzapf im „Unruhestand“ und Ehrenbürger seiner Heimatstadt. Seither nimmt er sich noch mehr Zeit für sein Ehrenamt im Kreistag, dem er seit der Gründung des Landkreises im Jahre 1973, also seit 46 Jahren, ununterbrochen angehört.

Schon früh hatte die CDU-Kreistagsfraktion Bruno Sauerzapf Verantwortung übertragen: 1979 wurde er deren Geschäftsführer, 1984 Sprecher im Ausschuss für Umwelt und Technik und schließlich 1989 Fraktionsvorsitzender. Seit 1991 ist er zudem Erster Stellvertreter des Landrats im Kreistag.

Auch in Zukunft will sich Bruno Sauerzapf für „seinen“ Rhein-Neckar-Kreis einsetzen: Die CDU-Mitgliederversammlung in Leimen nominierte ihn erst vor wenigen Tagen zum Spitzenkandidaten ihrer Kreistagsliste für die Kommunalwahl am 26. Mai. zg

