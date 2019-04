Sauter und Tegge im Amt bestätigt

Plankstadt.Der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Plankstadt – Castelnau-le-Lez, Manfred Kresser, gab bei der Mitgliederversammlung einen Ausblick auf die zahlreichen Aktivitäten, die auch in diesem Jahr geplant sind.

Nach der italienischen Woche, die in dieser Woche stattfindet, geht es vom 27. Mai bis 3. Juni auf Studienreise in die Emilia Romagna. Im Juni steht das Jugendfußballturnier in Argenta an und im Juli oder August ein Boule-Nachmittag. Im September ist eine Teilnahme an der „Fiera“ in Argenta geplant und am 21. und 22. September am hiesigen Straßenfest. Das Mitgliederfest zum zehnjährigen Bestehen des Partnerschaftsvereins ist für Oktober terminiert, ebenso wie ein Vortrag in Kooperation mit der Volkshochschule.

Leichtes Einnahmeplus

Zuvor wurden Jürgen Tegge (als stellvertretender Vorsitzender) und Gottfried Sauter (als Schriftführer) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Schatzmeister Dr. Julius Herold vermeldete ein leichtes Einnahmeplus, außerdem den aktuellen Mitgliederstand: Derzeit gibt es 33 Einzel- und 46 Familienmitgliedschaften – insgesamt 125 Personen. Die Kassenprüfer Dr. Arno Neidig und Wolfgang Geiger lobten die ordentliche Kassenführung. Die Entlastung des Kassiers erfolgte einstimmig, ebenso die des gesamten Vorstands.

Abschließend informierte Manfred Kresser noch über geplante Maßnahmen zum Datenschutz. gs

