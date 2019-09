Scheibenwischer abgerissen

plankstadt.Mehrere am Fahrbahnrand des Brühler Wegs abgestellte Autos sind in der Nacht zum Sonntag, 22. September, durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden. Vermutlich zwischen 2 und 3 Uhr verdrehten die Unbekannten die Scheibenwischer der Fahrzeuge oder rissen diese komplett ab, teilte die Polizei am Montag mit.

Bislang haben sich fünf Geschädigte bei der Polizei gemeldet, schreiben die Beamten. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei allen Taten um denselben beziehungsweise dieselben Täter handelt. Möglicherweise wurden auch noch weitere Autos beschädigt. Zeugen wie auch weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880, in Verbindung zu setzen. pol

