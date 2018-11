Schimper-Schüler lesen Feldpost aus Schützengraben vor

Plankstadt.Das Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkriegs stand 100 Jahre nach Ende dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts mehr denn je im Fokus des Volkstrauertags. „Wir halten heute die Erinnerung an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte wach und erinnern uns an die Menschen, die im Krieg oder durch Gewaltherrschaft starben“, sagte Bürgermeister Nils Drescher. „Alle 17 Sekunden erlosch vom 4. August 1914 bis zum 11. November 1918 ein Lebenslicht. In Plankstadt waren es 137 Opfer“, führte er den Besuchern der Gedenkveranstaltung das schreckliche Ausmaß von Tod und Leid vor Augen. „Es ist ein Gräuel, die Tafel mit den Todestagen der vielen jungen Männer zu lesen.“

Exemplarisch sprach er über das Schicksal der Familie Treiber, die zwei Söhne im Krieg verlor. Im Mai 1920 starb dann auch die Mutter. „Geradezu unvorstellbar für mich ist, dass nach diesem Leid gerade mal 20 Jahre später der Zweite Weltkrieg tobte und eine Vielzahl weiterer Opfer forderte.“

Er erzählte von seinem Besuch in der vergangenen Woche im französischen Castelnau-le-Lez. „Gemeinsam gedachten wir der insgesamt über 200 Opfer in unseren beiden Gemeinden, die heute eine enge Partnerschaft verbindet. Die deutsch-französische Freundschaft ist die Wurzel Europas. Es ist unser aller Auftrag, 73 Jahre nach Ende des letzten Krieges dieses Wissen an die kommenden Generationen weiterzugeben.“

Zeitzeugen geben Einblicke

Was der Erste Weltkrieg für den Einzelnen bedeutet, haben Schüler der Schimper-Schule eindrücklich durch Gedichtvorträge wie „Feldpost aus dem Schützengraben“ von Karl Fritz oder „Abschied“ von Alfred Lichtenstein gezeigt, darauf ging Pfarrerin Christiane Banse in ihrer Rede ein und auch auf die Zeitzeugenberichte vom zweiten großen Krieg im letzten Jahrhundert. „Leider gibt es zu viele Menschen, die auch heute noch in einigen Regionen dieser Erde den Krieg erfahren“, bedauerte sie und ging auf das Lied „Herr, deine Güte reicht so weit“, ein, das anschließend gesungen wurde. Ein scheinbarer Widersprung angesichts der Schrecken des Krieges? Die Pfarrerin wies darauf hin, dass es als Bittruf verstanden werden soll, „damit wir diese Güte erfahren und damit sich Friedensgedanken in uns breitmachen, die uns zu Friedensstiftern macht“.

Im Anschluss haben die Schüler gemeinsam mit Pfarrerin Banse und Bürgermeister Drescher einen Kranz und 137 weiße Nelken niedergelegt – eine für jedes Opfer. az/zg

