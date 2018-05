Anzeige

Was wird konkret gesammelt, und was wird nicht angenommen? Oberbekleidung, Schuhe, Spielzeug in Originalverpackung, kleine funktionsfähige Elektrogeräte, Geschirr und Gläser, Haushaltswäsche, Taschen, Accessoires und Schmuck, Dekoartikel und so weiter werden angenommen. Textiles und sonstige Waren sollten dabei in einem guten Zustand sein, bitten die Veranstalter.

Nicht angenommen werden Bücher, Ski-Ausrüstung, Kinderkleidung, Bettwäsche, Röhrenfernseher, Sport- und Fitnessgeräte, CDs oder Kassetten.

Genauere Informationen, was abgegeben werden kann und was nicht, finden sich unter www.kulturforumplankstadt.wordpress.com. Telefonische Auskünfte dazu erteilt Gottfried Sauter unter Telefon 06202/20 06 13. Anfragen per E-Mail werden unter kulturforum.plankstadt@web.de beantwortet.

Der „Kruuschd- und Krempelmarkt“ ist am Freitag, 22. Juni, von 18 bis 22 Uhr für alle neugierigen Schnäppchenjäger geöffnet. Das Team der benachbarten „Wärtschaft“ sorgt mit einer Außenbar für sommerliche Getränke. zg

