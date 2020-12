„Schneeböckchen“ im Glas

Plankstadt.Eigentlich war der Aktionstag „Advent bei Streck“ immer der Auftakt für die Vorweihnachtszeit in dem Getränkemarkt im Gewerbering. Zwar musste die Veranstaltung wie so vieles andere in diesem Jahr ausfallen, doch die dort angebotene Getränkevielfalt gibt es nach wie vor – zum Teil ist sie sogar größer als sonst.

Besonders für Bierliebhaber ist der Getränkemarkt ein Paradies. Denn hier finden sie Sorten, die es in der ganzen Gegend sonst nicht gibt. Allein 16 verschiedene Winter- und Weihnachtsbiere stehen im Regal. „Die Kunden sind immer mehr an Sortenvielfalt interessiert“, freut sich Franz Streck, dass auch gerade die jüngere Generation nicht nur die Fernseh- und Mainstream-Biere trinkt, sondern die Auswahl besonderer Marken und Sorten zu schätzen weiß.

Darunter sind auch diverse Bockbiere wie die vom Augsburger Brauhaus Riegele oder die von Schwarzbräu aus Zuzmarshausen mit den schönen Namen „Schneeböckchen“ (dunkel) und „Schneeflöckchen“ (hell). Die Auswahl für die Bierprobe zu Hause ist schier unerschöpflich: Da gibt es zum Beispiel das naturtrübe historische Veldensteiner Dampfbier, den kräftigen „Hopfenzupfer“ aus Franken, die süffige Winterweiße der Brauerei Jacob aus der Oberpfalz oder das Festbier von Zötler aus dem Allgäu, der ältesten Familienbrauerei der Welt.

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen, ob Flötzinger, Schinner, Faust, Meckatzer, Ayinger, Hirschbräu – alles Brauereien mit guten und besonderen Bieren. Fehlen darf in dieser Reihe keinesfalls Welde, das ja nur einen Steinwurf von Getränke Streck braut und dessen Produkte in dem Fachmarkt alle erhältlich sind, zum Teil auch in Extra-Geschenkpackungen. Die gibt es auch in allen Variationen von anderen Bieren, meist gemischt und eine gute Idee für Weihnachtsgeschenke.

Weine auch vertreten

Ähnlich groß ist die Auswahl an Weinen bei Streck. Die guten Tropfen vieler deutscher Weingüter – wie Arnold, Bassermann, Nägelsförst, Ziegler, Fellini oder Müller – sind genauso im Angebot wie etwa die von Pfaffl aus Österreich – mit den Rebsorten Zweigelt und Veltliner sowie einem ausgefallen Secco – und weiterer internationaler Lagen. Bis zum 13. Dezember läuft sogar noch eine Sonderaktion, bei der es beim Kauf einer Weinkiste eine Gratisflasche dazugibt. Apropos Secco: Franz Streck empfiehlt in diesem Jahr den Voux-Sekt. Auch wieder erhältlich ist der Weihnachtspflümli von Etter aus der Schweiz, ein Likör aus Löhrpflaumenbrand und Weihnachtsgewürzen, verfeinert mit Zimt, Koriander, Nelken und weiteren Gewürzen.

Besonders attraktiv sind auch die Geschenkkörbe von Streck mit Bier, Wein, Feinkost (aus Italien und Spanien) oder Säften. Neben dem umfassenden flüssigen Angebot lockt noch ein umfangreiches Sortiment weihnachtlicher Geschenke und Dekoartikel. ali

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020