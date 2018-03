Schnell zaubern geht schief

Anzeige

PLANKSTADT.Völlig geschäftig erscheint ein hellblauer Osterhase und ist leicht sauer, denn die kleine Hexe Griselda hat ihn direkt von seiner Ostereier-Färbearbeit weggehext. Er sitzt auf einer riesengroßen Kiepe voller bunter Eier – klar, es ist schon bald Ostern und alle Welt erwartet die gefärbten Keimzellen zum Fest.

Griselda indes hat ein ganz anderes Problem: Die Oberhexe taucht demnächst zur Hexen-Oster-Zauberprüfung auf und die 122 Jahre alte Nachwuchshexe hat noch nicht wirklich dafür geübt, hat diesen Test komplett vergessen. „Eine wilde Osterhexerei“, wie das Stück titelt, beginnt. Brigitte van Lindt von der Wolfsburger Figurentheater-Compagnie haucht den charaktervollen selbst gebauten Figuren ordentlich Leben ein, lässt mystisch in der Gemeindebücherei das Licht flackern, wenn Griselda ihr Zauberbuch befragt, und demonstriert deren Verblüffung, wenn der Zauber nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Witzig und unter Einbeziehung aller Kinder, die sich die Zutaten für den Zaubertrank, den die kleine Hexe brauen muss, gut merken.

Während Griselda ihre Hexenküche putzt und auf Vordermann bringt, schneit plötzlich die Oberhexe rein – mit ausladendem Riechorgan und dem erhobenen Zeigefinger erinnert sie an den Hexentest am Abend. Da wird Griselda gleich wuschelig und kruschelt zusammen, was ihr Vorrat an Zutaten zum Zaubern noch hergibt.