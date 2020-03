Schneller als ein Kampfjet

Hallo Kinder! Wisst ihr, wer beim Wettrennen zwischen Harry Hase, Ellie Ente und mir gewonnen hat? Ellie! Könnt ihr das glauben? Ich war mir so sicher, dass ich sogar gemütlich neben den beiden joggen könnte und trotzdem als Erster ins Ziel komme – aber falsch gedacht. Erst haben Harry Hase und ich Ellie Ente abgehängt – ich schaffe es nämlich auf etwa 50 Stundenkilometer und Harry sogar auf 70. Aber dann hat Ellie ihre Flügel aufgespannt und ist einfach an uns vorbeigeflogen – mit 110 Stundenkilometern. So eine Frechheit! Vögel haben es aber sowieso einfacher. Ein Wanderfalke erreicht im Sturzflug eine Geschwindigkeit von etwa 320 Stundenkilometern – das ist so schnell wie ein ICE. Allerdings gibt es auch ziemlich schnelle Tiere an Land. Ein Gepard könnte auch auf einer Autobahn kurzzeitig mithalten, er schafft etwa 120 Kilometer pro Stunde. Wisst ihr, von welchem Tier wir nie gedacht hätten, dass es sich mit uns messen kann? Ein Kamel. Meistens sieht man sie nur gemütlich durch die Sahara trotten, aber sie schaffen es auf 64 Kilometer pro Stunde, sie sind also so schnell wie die Autos auf einer Landstraße. Und kennt ihr Chamäleons? Sie können ihre Farbe wechseln, um sich der Umgebung anzupassen. Eigentlich sind sie nicht für ihre Schnelligkeit bekannt. Für ihre flinke Zunge jedoch schon. Mit einer Geschwindigkeit, die fünfmal schneller ist als die eines Kampfjets, schießt sie aus dem Maul der Tiere. Na dann, auf die Plätze, fertig – und los!

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.03.2020