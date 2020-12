„Schön war, dass wir singen konnten“

Plankstadt. Eigentlich gehören Präsenzgottesdienste für viele Menschen zu Weihnachten dazu. Schließlich lässt sich das erhebende Gefühl des Orgelspiels, der Gesang und generell das Gefühl der Gemeinschaft nur bedingt per Internet übertragen. Doch dieses Jahr blieb den Menschen in unserem Verbreitungsgebiet nichts anderes übrig, als auf alternative Angebote zurückzugreifen. Wie erlebt das eine Familie, die in der Kirchengemeinde verwurzelt ist und für die Gottesdienste einfach dazugehören?

Dazu liefert Familie Hoffmann aus Plankstadt stellvertretend für viele Familien einen Erfahrungsbericht. Die beiden Eltern Sophia und Lars wohnen mit ihren Kindern Miria (15 Jahre), Jendrik (13 Jahre) und Lias (10 Jahre) seit 2006 in der Gemeinde. Bis Dezember 2019 war Lars Hoffmann Kirchengemeinderat in der evangelischen Kirchengemeinde Plankstadt. Als Familie gehörten sie zu den Teilnehmern und zum Vorbereitungsteam der Gottesdienste „Gemeinsam ins Wochenende“ und „2gether@6“, bis Corona die gemeinsamen Gottesdienste so sehr einschränkte beziehungsweise in Präsenz unmöglich machte.

Und so haben die Hoffmanns den Heiligen Abend erlebt: „Das diesjährige Weihnachtsfest ist für uns ein besonderes. Zum ersten Mal ist nach seinem Tod der Opa nicht mehr dabei, zum anderen ist es das erste Weihnachten, an dem wir nicht gemeinsam in die Kirche gehen können.

So haben wir mit der Oma die Christmette über den Livestream vor dem Fernseher gefeiert. Schön war, dass wir in diesem Rahmen gemeinsam singen konnten. Nicht so schön war vielleicht unser Gesang, aber den musste ja niemand außer uns hören. Deutlich wurde uns allen, dass - gerade an Weihnachten - das Gemeinschaftsgefühl des Gottesdienstbesuches fehlte.

Teil der Stimmung

Wenn viele Menschen zusammenkommen, um die Weihnachtsgeschichte zu hören und mit Gebet und Gesang die Geburt Jesu zu feiern, macht das schon einen großen Teil der Weihnachtsstimmung aus. Auch die Atmosphäre in der Kirche, das Glockengeläut, das Orgelspiel und der Gesang des Kirchenchors gehören einfach zu Weihnachten.

Das hat uns in diesem Jahr gefehlt. Dennoch sind wir dankbar, dass wir gesund als Familie das Fest zusammen feiern konnten. Es ist toll, dass die Kirchengemeinde sich so flexibel auf die Situation eingestellt hat. Für Pfarrerin Christiane Banse war es sicher auch seltsam, Gottesdienst sozusagen alleine in der Kirche zu feiern und die Reaktionen der Gemeinde nicht direkt einfangen zu können. Es ist ihr gelungen dass wir alle dem Gottesdienst gut folgen konnten. Schön war, wie die Lieder in die Weihnachtsgeschichte eingebunden waren und Christiane Banse diese an verschiedenen Stellen vorgelesen hat. So hat man den Kirchenraum auch zu Hause am Fernseher erleben können.

Wir hoffen alle fünf, dass wir im kommenden Jahr wieder den Weihnachtsgottesdienst in der Kirche erleben und persönlich anderen frohe Weihnachten wünschen können“, schreibt Familie Hoffmann abschließend und spricht damit sicherlich den meisten Menschen aus der Seele.

