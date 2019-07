Schöne Mannheims zeigen Best-of-Show

Plankstadt.Mit „Das Schönste der Schönen“ präsentieren die vier quirligen Ausnahmetalente von Schöne Mannheims ihre edelsten Tropfen und erlesensten Essenzen aus drei Erfolgs-Programmen. Und das heißt in diesem Fall: „Mit Hormonyoga ungebremst in die Entfaltung“! Am Donnerstag, 26. September, kommen sie damit nach Plankstadt.

Ihr kometenhafter Aufstieg war und ist unaufhaltsam – heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Die Sänger- und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back, Operndiva Smaida Platais und am Klavier die Meisterin der hochgezogenen Augenbraue, Stefanie Titus, versprechen eine erfrischende Mischung aus exzellentem Gesang, temperamentvoller Bühnen-Show, bissiger Comedy und guter Musik, bei der beide Geschlechter auf ihre Kosten kommen. zg

