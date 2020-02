Schokolade ist im Verkauf

Plankstadt.Das Jubiläum „1250 Jahre Plankstadt“ ist zwar erst im nächsten Jahr – es wirft aber bereits seine Schatten voraus. So hat der Verkauf der Jubiläumsschokolade ab sofort begonnen. Plankstadt hat diese besondere Süßigkeit gemeinsam mit Eppelheim in Auftrag gegeben, das bereits in diesem Jahr sein 1250-jähriges Bestehen feiert.

Insgesamt 12 000 Tafeln der Schokolade wurden produziert, 4760 davon gehen nun in Plankstadt in den Verkauf, der Rest in Eppelheim. Erhältlich sind sie in der Metzgerei Engelhardt, in der Bäckerei Alois Kias, in der Gemeindebücherei, im Bürgerbüro, bei Schränke & Geschenke, bei Kreativ Blumen & Geschenke und bei der Bäckerei-Konditorei Leisinger. Weitere Läden sollen laut Gemeindeverwaltung noch folgen. An den Geschäften weist auch jeweils ein Plakat darauf hin, dass es dort die Süßigkeit zu kaufen gibt. Der Preis für eine Tafel liegt bei 90 Cent.

Fünf Stück sind ein Baum

Dabei tut ein Kauf der Schokolade auch noch Gutes: Wer fünf Tafeln holt, sorgt dafür, dass ein Baum gepflanzt wird. Möglich ist das, da die Schokolade von Plant-for-the-Planet nachhaltig produziert wird. Vom Verkaufspreis gehen 20 Cent direkt an ein Wiederaufforstungsprojekt der Organisation in Mexiko (wir berichteten). Ein besonderer Hingucker sind die Verpackungen, die fünf unterschiedliche Varianten bieten. Auf vier von ihnen ist der Wasserturm als Wahrzeichen von Plankstadt abgebildet – auch mal kreativ interpretiert aus vielen bunten Kacheln wie ein Mosaik – auf der fünften finden sich auch die evangelische sowie die katholische Kirche. Die Banderolen wurden von den Drittklässlern der Friedrich- und der Humboldtschule gestaltet.

Der erste Verkaufstag hat schon gut begonnen. Die Bäckerei Leisinger hat bereits Nachschub bei der Gemeindeverwaltung bestellt und im Bürgerbüro hat ein älteres Ehepaar bereits drei Päckchen auf einmal gekauft. Schokolade für den guten Zweck mit Plankstadter Motiven – das ist eben ein echter Renner, der sich auch prima als Geschenk für alle Naschkatzen eignet.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.02.2020