Schürzen und Masken

Plankstadt.Auch diese Woche sind die beiden Hütten auf dem Wochenmarkt besetzt und bieten Waren an. Am Donnerstag, 17. Dezember, gibt es in der einen Hütte von 14 bis 18 Uhr Jubiläumsschokolade und Merchandise-Produkte zum Gemeindejubiläum.

In der anderen Hütte bieten zwei kreative Schwestern aus Plankstadt handgenähte Schürzen, Kochhandschuhe und Mund-Nase-Masken im Weihnachtslook an. Dazu gibt es hausgemachte Waffeln und abgepackte gebrannte Mandeln, heiße Schokolade und alkoholfreien Punsch „to go“. Die Verwaltung weist darauf hin, dass vor den Hütten und auf dem Marktplatz nichts verzehrt werden darf. Die Leckereien sind nur zum Mitnehmen im Angebot. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020