Schwarzwaldmädel ziert die Leinwand

Plankstadt.Das Kulturforum bietet wieder Malkurse im Wasserturm an. Am Sonntag, 23. Juni, malen die Teilnehmer in der Zeit von 17 bis 19 Uhr das Porträt eines Schwarzwaldmädels mit dem typischen Bollenhut mit den roten Kugeln. Natalie Sauerwein, die bereits im vergangen Jahr die Kurse begleitet hat und unter dem Motto „Wohnzimmer“ im Mai selbst eine Ausstellung im Wasserturm präsentiert hatte, gibt den Teilnehmer wertvolle Tipps. Es werde nicht ganz wie „Malen nach Zahlen“ – denn es fehlen die Zahlen – aber es wird genauso einfach, verspricht die Ankündigung.

Alle Materialien wie Farben, Pinsel und Leinwand werden zur Verfügung gestellt und das eigene Kunstwerk darf anschließend natürlich mit nach Hause genommen werden. Für kleine Erfrischungen in Form von Getränken ist ebenso gesorgt. Für die Teilnehmer entsteht ein Unkostenbeitrag in Höhe von 39 Euro, schreibt das Kulturforum abschließend in der Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.06.2019