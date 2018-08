Schwefelporling leistet dem Baum Gesellschaft

Plankstadt.Nanu, was wächst denn da? Unsere Leserin Gabi Kramer hat uns dieses Bild eines Baumes am Vogelpark geschickt, der einen „Mitbewohner“ hat. Ein Pilz scheint an seinem Stamm ein neues Zuhause gefunden zu haben.

„Ich habe den Pilz bei einem Spaziergang entdeckt und wollte ihn nicht vorenthalten“, schreibt uns Gabi Kramer dazu. Eindrucksvoll sieht das Exemplar aus – es erinnert fast an eine leuchtend gelbe oder orangefarbene Blüte mit vielen Blütenblättern.

Doch was ist das für ein Pilz? Bernhard Müller von der Stabstelle Umwelt, Energie und Wirtschaft im Rathaus hat eine Vermutung. „Meiner Meinung nach handelt es sich um einen Schwefelporling“, schreibt er auf Anfrage. Doch das ist gar nicht unproblematisch für den Baum. Immerhin gilt diese Sorte von Pilz als holzzersetzend.

Muss der Baum weg, weil er einstürzen könnte? Das muss überprüft werden. „Unsere Bäume werden zweimal im Jahr von einem Sachverständigen kontrolliert und bewertet. Aufgrund seiner Expertise werden anschließend Bäume zurückgeschnitten oder gefällt, falls es sich um einen Gefahrbaum handelt“, so Müller. Er wird nun überprüfen, was mit dem Baum geschehen soll. grö

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.08.2018