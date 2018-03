Anzeige

Plankstadt.Aus einer Scheune im Eppelheimer Weg stahlen über die zurückliegenden Tage bislang nicht ermittelte Täter diverse Gerätschaften. Das teilte die Polizei gestern mit. Nach ersten Angaben des Geschädigten ließen die Unbekannten einen Kompressor, ein Notstromaggregat sowie eine Kettensäge im Wert von über 500 Euro mitgehen. Ob weitere Gegenstände aus der Scheune gestohlen wurden, bedarf der weiteren Abklärung.

Die Polizei geht allerdings davon aus, dass an der Tat mindestens zwei Personen beteiligt waren, da unter anderem die teils schweren Arbeitsgeräte über ein circa 1,20 Meter hohes Drahtgeflecht, welches das Scheunentor von der Innenseite her absichert, gehoben wurden. Als Tatzeit kommt der vergangene Donnerstagnachmittag bis Montagnachmittag in Betracht. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib dieser Gerätschaften geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, in Verbindung zu setzen. pol