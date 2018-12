Schwester Bernadette ist 25 Jahre dabei

Plankstadt.Weihnachtliche Stimmung herrschte bei den Senioren im Wohnheim an der Luisenstraße, als die Heimleiterin des Caritas-Altenzentrums, Martha Trautwein, eine besondere Ehrung vornahm, die ihr auch selbst sehr am Herzen lag: Schwester Bernadette Müller, die gute Seele des Hauses, galt es für 25 Jahre ohne Unterbrechung in der Altenpflege zu ehren, im alten Haus als Stationsleiterin, im Seniorenwohnheim seit dessen Erstbezug 2003 und damit 15 Jahre als dessen Leiterin.

Seit 1973, also insgesamt 45 Jahre – auch familiär in Plankstadt heimisch und nur durch Erziehungsjahre unterbrochen – ist sie zu einem festen Begriff in der Altenbetreuung in der Gemeinde geworden. Für diesen unermüdlichen Einsatz dankte Martha Trautwein in sehr persönlichen Worten und auch im Namen der Caritas-Leitung, bezeugt durch die Urkunde von Diözesan-Caritas-Direktor Thomas Herkert.

Betreuung mit gleicher Intensität

Die Tatsache, dass Schwester Bernadette im Laufe des nächsten Jahres in Ruhestand treten wird, beschäftigt viele Bewohner des Hauses in Gedanken. Heimleiterin Martha Trautwein versicherte, dass die Betreuung mit gleicher Intensität fortgeführt werde und dass in Absprache mit dem Hausherrn, Bürgermeister Nils Drescher, sichergestellt werde, dass es keinerlei Abstriche auch in Zukunft geben werde.

Auch der Bürgermeister war gekommen und wünschte allen frohe Festtage und einen guten Start in ein hoffentlich gutes und gesundes Jahr 2019. Bürgermeisterstellvertreter Hans-Peter Helmling und seine Gattin Ilse luden traditionsgemäß schon jetzt die Hausgemeinschaft wieder zu einem Essen in der Spargelsaison auf ihren Hof ein.

Den festlichen musikalischen Rahmen für die Feier boten Monika und Horst Lösch, die es einmal mehr verstanden, mit ihren stimmungsvollen Liedern weihnachtliche Stimmung in den Raum zu zaubern. Dies hob Haussprecherin Anni Neuwirth bei ihrer Ansprache auch besonders hervor und sie fand ebenfalls herzliche Dankesworte für Schwester Bernadette. Gleichzeitig kündigte auch sie ihren Rückzug als Haussprecherin für das Jahr 2019 an. Sie und Hans-Joachim Neumann hatten seit vielen Jahren auch das Schmücken des festlichen Weihnachtsbaumes im Gemeinschaftsraum übernommen.

Martha Trautwein und Pflegedienstleiterin Daniela Habenberger waren nicht mit leeren Händen gekommen – neben einem Präsentkorb für Schwester Bernadette hatten sie auch Präsente für alle Hausbewohner mitgebracht. Auch die Küche des CAZ-Pflegeheims sorgte mit schmackhaften Würstchen und Kartoffelsalat für zufriedene Gesichter und lange saßen die Bewohner noch in froher Runde bei guten Gesprächen beisammen. uk

