Anzeige

Plankstadt.Zum Jubiläumsfest der Turn- und Schwimmhalle am Freitag, 4. Mai, bietet die Gemeinde Führungen durch die Technik der Schwimmhalle an. Seit 50 Jahren lernen viele Kinder aus dem Ort in der Schwimmhalle schwimmen oder nutzen die Sporthalle mit zahlreichen Aktivitäten.

Die Halle und das Bad sind gut ausgelastet und auch in Zukunft nicht aus dem Gemeindeleben wegzudenken. Doch wer sorgt dafür, dass das Wasser in der Schwimmhalle sauber ist? Und warum ist es in der Schwimmhalle so schön warm? Wie funktioniert die 50 Jahre alte Hebeanlage?

Antworten auf alle diese Fragen erhalten Interessierte bei einer Führung durch die Technik der Plankstadter Schwimmhalle. Beim Jubiläumsfest haben Bürger ab 12.15 Uhr die Möglichkeit, das Kellerlabyrinth des Schwimmbades zu besuchen und an drei Stationen hinter die Kulissen zu blicken.