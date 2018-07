Anzeige

Plankstadt.Die Fußballweltmeisterschaft stand auch bei der Planung des Sommerfestes des Gesundheitssportvereins (GSV) vor ein paar Monaten ganz oben auf der Agenda und so wurden alle Spiele berücksichtigt, als es darum ging, einen Zeitplan für die Veranstaltung festzulegen. „Normalerweise fangen wir erst gegen 14.30 Uhr an, aber wir wussten, dass Fußball läuft, was viele sehen wollen“ erklärte Sigrid Schüller, Vorsitzende des GSV. Doch das Spiel am Samstagnachmittag schien weniger zu interessieren und so konnte Schüller zahlreiche Gäste begrüßen.

Unter Bäumen und im Schatten luden Angelika Elsner und Thomas Bartsch von der Senioren-Initiative Plankstadt zum gemeinsamen Scrabblespielen ein. „Gewöhnlich treffen wir uns einmal im Monat im Integrationsbüro der Gemeinde. Heute nutzen wir das Sommerfest, um Werbung zu machen und neue Interessenten zu finden. Die beste Demenzprophylaxe ist eben Bewegung und Geist“, erklärte Elsner. Bartsch, der seit 2001 dem Hobby des beliebten Wortspiels nachgeht und auch in Mannheim und Heidelberg spielt, beklagte: „Zu Anfang waren es sehr viele Spieler, heute sind es gerade einmal noch drei bis vier.“ Das Spiel sei sowohl bei Studenten als auch bei Senioren beliebt, wie sich in den anderen Städten zeige. Die Spieler treffen sich jeden Samstag um 14 Uhr. „Wer interessiert ist, kann immer gerne vorbeikommen“, lädt Bartsch ein.

Neue Reha-Gruppe

Neuigkeiten bekamen die Besucher des Sommerfestes direkt an die Hand. So hat der GSV im Mai eine neue Reha-Sportgruppe erhalten. Im Bereich Orthopädie teilt Trainerin Namie Lorenz diese jetzt aufgrund der extrem hohen Nachfrage auf. Die Teilnehmer, die keine Bodengymnastik ausüben, treffen sich stets samstags von 10 bis 11 Uhr. Diejenigen, die diese mitmachen, sind von 11 bis 12 Uhr an der Reihe.