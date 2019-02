Sechs neue Mitglieder bringen sich mit Gesang ein

Plankstadt.Die Vorsitzende Doris Kannenberg eröffnete die Generalversammlung des katholischen Kirchenchores. Schriftführerin Manuela Engelhardt berichtete von der erfreulichen Mitgliederentwicklung mit sechs neuen aktiven Mitgliedern, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Kassenwart Martin Muth konnte einen positiven Kassenbestand verkünden. Kassenwart und Vorstand wurden entlastet.

Danach stand mit den Wahlen zum Vorstand ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung. Zum Wahlvorstand wurde Norbert Meyer bestimmt. Da sich der gesamte Vorstand wieder zur Verfügung stellte, gingen die Wahlen sehr flott vonstatten. Neu ins Leben gerufen wurde ein Helferteam.

Berührende Geschichte

In seiner Rede erzählte Pfarrer Reinholdt Lovasz die berührende Geschichte eines schwer krebskranken Mannes, dem bei einer Operation die Zunge entfernt werden musste. Auf die Frage des Arztes, was er vor dem Eingriff noch sagen möchte, besann sich der junge Mann einen Augenblick und sagte dann: „Gelobt sei Jesus Christus“. Seine letzten Worte galten also dem Herrn und er dankte und lobte ihn, denn nichts ist selbstverständlich, auch nicht unsere Stimme und Zunge, sagte der Pfarrer.

Er bedankte sich bei den Sängern, die unter der Leitung von Valerie Schnitzer „Zunge und Lippen regen“ und ihre Stimmbänder vibrieren lassen zum Lobe Gottes, zur Bereicherung der Liturgie und Feste und zur Freude aller. Dies wünscht sich der Pfarrer auch für die Zukunft und meinte zum Schluss: „Lasst unsere Zungen und Lippen nicht Zwietracht säen oder andere ausgrenzen.“

Die Dirigentin dankte dem Pfarrer für das eindrückliche Bild der Geschichte, sprach von den positiven Veränderungen im Chor und gab einen Ausblick auf die neuen Aufgaben in den folgenden Monaten. Gottfried Weick bat für den mehrtägigen Jahresausflug des Chores, der diesmal nach Venedig führt, um weitere Anmeldungen. me/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.02.2019