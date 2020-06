Seine Frau kocht – er tüftelt am Spruch

Plankstadt.Da hat Tobias Kaufmann die richtigen Worte gefunden: Mit dem Slogan „Plankstadt – zum L(i)eben schön!“ beteiligte sich der Neubürger Anfang 2019 beim Wettbewerb, bei dem es um ein Jubiläumsmotto für das Jahr 2021 geht, wenn Plankstadt 1250 Jahre alt wird.

Im Zuge der Neugestaltung des Ortslogos wählte die beauftragte Agentur Magenta aus Mannheim in Absprache mit der Verwaltung seinen Spruch aus, wobei das (i) herausgenommen wurde, um den Slogan noch prägnanter zu machen. „Plankstadt – zum Leben schön!“ war entstanden und drückte aus, was sehr viele denken, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. „Leider konnte sich der Spruch nicht als Jubiläumsmotto durchsetzen, der Festausschuss konnte sich mit den Worten nicht anfreunden“, bedauerte Bürgermeister Nils Drescher gegenüber dem Kreativkopf Tobias Kaufmann. Entschieden hat man sich danach für die Kombination aus der Jubiläumsziffer und dem Wort Jahre: „1250 Jahre“ als Zusatz zum Gemeindelogo.

Satz trifft genau die Intention

Damit in der Corona-Zeit, in der öffentliche Feiern nicht möglich sind, alle Plänkschter die Chance haben zu sehen, was sich im Ort tut, wurde der Film „Plankstadt – zum Leben schön!“ mit Menschen und Projekten gedreht. „Das trifft exakt, was wir zeigen wollen: Dass unser Heimatort lebenswert ist und viel für seine Bürger bietet“, stellte Bürgermeister Nils Drescher fest. So wurde aus dem einstigen Motto Titel und Bekenntnis für und im Film. Tobias Kaufmann und seine Frau Katrin, die seit zwei Jahren in Plankstadt leben, haben sich den viertelstündigen Film angesehen und direkt den selbstentworfenen Spruch wiedererkannt. Schnell fand man zusammen und Nils Drescher freute sich, das zufrieden in der Gemeinde lebende Paar zu besuchen – mit Abstand, wie es die Umstände vorgeben – mit einem „Plänkschter Korb“, der lokale Produkte wie Hausmacher Wurst der Metzgerei Engelhardt, Nudeln aus dem Hause Ludwig, Bier und Radler der Welde-Brauerei, die Jubiläumsschokolade sowie – brandneu – ein Stück Seife der Manufaktur Klar Seifen mit neuem Sitz im Plankstadter Gewerbegebiet, enthält. Damit ist Tobias Kaufmann der erste Empfänger der reinen Seife.

Gleich losgelegt

Und dann erklärte Tobias Kaufmann noch, wie der Spruch entstand: „Meine Frau war beim Kochen in der Küche, ich habe vom Wettbewerb gelesen und gleich losgelegt“, erklärte er. Und weil sich beide hier so wohlfühlen, fiel das sehr leicht, schnell waren zwei Kurzsätze fertig und eingereicht. Jetzt ist „Plankstadt – zum Leben schön!“ ein griffiger Filmtitel. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.06.2020