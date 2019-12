Seine Liebe hört man in jeder einzelnen Note

Plankstadt/Schwetzingen.Fast wie in einem Wohnzimmer, so könnte man die Stimmung beim CD-Release-Konzert von Marco Adler beschreiben. Nicht nur, weil das Schwetzinger Theater am Puls relativ intim ist, sondern auch weil so viele Freunde, Kollegen und Familienmitglieder gekommen waren, um sich das erste Album des jungen Musikers anzuhören – das Konzert war ausverkauft.

Warmer Applaus begrüßte den sichtlich

...