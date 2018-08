Seine Vermittlung ebnete steinige Wege

Plankstadt.Vor 110 Jahren, also am 31. August 1908, wurde in Plankstadt ein Mann geboren, der im Laufe seines Lebens in der Gemeinde tiefe Spuren hinterlassen hat. Hunderte von Kindern hat er als Lehrer und Rektor durch ihr schulisches Leben begleitet, ihnen das Rüstzeug für ihren späteren Werdegang mitgegeben und als Schulleiter ins Leben entlassen. Die meisten der Älteren, zumindest diejenigen, die

...