Selbst eine Buspanne trübt die gute Laune nicht

Plankstadt.Der Ausflug des MGV Sängerbund-Liedertafel führte an den Gardasee. Die Abfahrt Rovereto war nach einer kurzweiligen Fahrt erreicht. Der erste Blick auf den See und das Surferparadies Torbole war überwältigend, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Die vielen bunten Segel, verbunden mit der grün schimmernden Farbe des Gebirgswasser vom Gardasee-Zufluss Sarca, gaben ein faszinierendes Gesamtbild ab. Der Zielort war Malcesine mit seiner mediterranen Pflanzenwelt, den malerischen Buchten und der mittelalterlichen Burg.

Für den ersten Tag stand eine geführte Gardasee-Fahrt nach Sirmione, Lazise und Bardolino an. Reiseleiterin Andrea, eine geborene Münchnerin, die seit 30 Jahren am Gardasee lebt, erzählte in charmanter Art die Gardasee-Historie, Geschichten der Schönen und Reichen, wies aber auch auf besonders attraktive Inseln und Buchten hin. Im Ort Cassone lernten die Reiseteilnehmer den kürzesten Fluss der Welt, den 175 Meter langen Aril, kennen. Darüber hinaus wies die Reiseleiterin auch auf die italienische Lebensweise und Esskultur hin.

In Sirmione buchten die Teilnehmer schließlich eine Bootsfahrt, die ihnen die Halbinsel aus Seesicht näherbringen sollte. Ihr Skipper schipperte sie, begleitet von italienischen Ohrwürmern, rund um die Halbinsel. Dadurch konnten sich die Sänger einen Eindruck von dem mittelalterlichen Kastell, der Rocca Scaligera und der Grotten des Catull verschaffen. „Beeindruckend war die Stelle, an der die schwefelhaltige Boiola-Heilquelle aus dem Boden des Gardasees entspringt und mit bloßem Auge sichtbar ist. Diese Quelle macht Sirmione schon seit der Römerzeit zu einem bedeutenden Kurort“, heißt es in dem Bericht.

Zur Verteidigung gebaut

Danach konnte das Städtchen besucht und die Villen von Maria Callas und Michael Schumacher erkundet werden. Auf der Rückfahrt am Ost-ufer entlang über Peschiera del Garda nach Lazise konnten die Reiseteilnehmer die mit Oliven, Palmen, Pinienbäumen, Zypressen und Magnolienbäumen gesäumte Umgebung genießen. In Lazise beeindruckte sie der malerische kleine Hafen mit der danebenliegenden, ehemaligen venezianischen Zollstelle. Die Scaliger-Burg zählt zu den besterhaltenen Festungsanlagen am Gardasee und wurde Ende des 9. Jahrhunderts zur Verteidigung gegen die Hunnenplage erbaut. Nach einem weiteren Abstecher nach Bardolino ging die Fahrt zurück nach Malcesine. Im Folgenden war Zeit für einen Besuch in Verona. Stadtführer Mauro erzählte den Sängern vieles über die Stadt, die auf beiden Seiten der Etsch erbaut ist. Gegen Ende der Führung konnten alle noch den Hof, den Balkon und die Statue der Julia besichtigen, die aus der Tragödie von Shakespeare bekannt ist.

Schließlich hieß es schon wieder Koffer packen. Auf Einladung des aktiven Sangesfreundes Reiner Blatt war das nächste Ziel der Ort Pufels in den Dolomiten, in der Nachbarschaft von St. Ulrich und dem Grödnertal. Damit verbunden war eine kleine Rundfahrt über das Gebiet der Seiser Alm vorbei an Kastelruth auf die natürliche Terrasse oberhalb der Pufler Schlucht.

„Allerdings hat dann der Bus gestreikt und aus technischen Gründen war eine Weiterfahrt nicht möglich. Damit wurde der Aufenthalt in Pufels unfreiwillig um vier Stunden verlängert, bis ein Ersatzbus da war“, heißt es im Bericht. So mussten die Sänger die Nacht schlafend im Bus verbringen, bis sie am frühen Morgen unfallfrei in Plankstadt ankamen. Die Sänger wurden dann durch den Vorsitzenden Norbert Engelhardt geweckt, um sich bei allen für die Geduld und Disziplin und bei den Organisatoren und Spendern zu bedanken. zg

