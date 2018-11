Senioren summen bei Instrumentalstücken begeistert mit

Plankstadt.„Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt.“ Das Volkslied von 1782 leitete zusammen mit dem Ausruf „Wir sind wieder da!“ von Moderator Gerhard Waldecker das Herbstkonzert der Flötengruppe des Musikvereins ein. Dieses fand unter der Leitung von Ruth Miedreich-Hornung im Caritas-Altenpflegezentrum Sancta Maria statt. Der Saal war voll, die jungen Künstler motiviert und die Bewohner bereit, sich „aus dem Alltag entführen zu lassen“, wie Waldecker ankündigte. Neben Instrumentalstücken und Solos wurden auch vier neue Gesichter im Ensemble vorgestellt.

Sowohl in Schulen als auch in Kindergärten wird viel gesungen und miteinander musiziert. „Leider“, leitete Waldecker die Neuvorstellung ein, „geht die Liebe zur Musik im weiteren Leben oft verloren. Euch wünsche ich, dass das nicht so ist“, sagte er an Janne Schneider, Emma Pötsch und Leen Alkailani gewand, die beim Herbstkonzert zum ersten Mal mit ihren Blockflöten auf der Bühne und vor Publikum standen. Getreu nach ihrem Motto performten die Nachwuchsmusiker zwischen sechs und acht Jahren das Lied „Übt nur immer fleißig“.

Weiterer Neuling in der Runde ist der Sänger Kosta Xanthopoulos. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtete er von seiner Leidenschaft: „Ich singe schon seit meiner Kindheit und habe nie den Spaß daran verloren.“ Miedreich-Hornung habe er am Nationaltheater Mannheim kennengelernt. „Sie ist eine überaus talentierte Künstlerin und tolle Lehrerin noch dazu“, lobte er die Zusammenarbeit.

Männlicher Akzent

Mit seiner gefühlvollen Stimme und hinreißenden Gestik begeisterte er die Senioren mit seinem Solo „Auf der Heide blüh’n die letzten Rosen“. Eine gute Figur machte der Sänger des Nationaltheaters aber auch im Chor. Dort sorgte er zwischen den Damen und Kindern für einen männlichen Akzent.

Bei den Instrumentalstücken liehen die Bewohner den Künstlern ihre Stimmen. Auch der 92-jährige Erich Fritz summte bei den Liedern „Hänsel und Gretel“ und „Der Mond ist aufgegangen“ mit. Dann gab Miedreich-Hornung selbst mit den Liedern „Autumn leaves“ und „Try to remember“ zwei englische Werke zum Besten. Bewohnerin Katharina Münch war schon des Öfteren bei einem Konzert der Künstlerin und hatte auch dieses Mal sichtlich Spaß beim Zuhören. Toll fand sie auch die Stücke von Lucie Neukirchner an der Konzertzither und Walter Dittmann an der Gitarre.

Heimleiterin Martha Trautwein verabschiedete sich vom Chor mit dem Dank für das „beste Konzert“. Auch Waldecker hoffte darauf, dass es ein Programm war, dass „Saiten zum Klingen gebracht und die Zuhörer angesprochen hat“. Diese Frage dürfte wohl jeder Anwesende mit einem eindeutigen „Ja“ beantwortet haben. jade

