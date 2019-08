Seniorenkino startet im September

Plankstadt.Freunde alter Filme und Kinofans müssen derzeit noch in die Röhre schauen. Doch im September hat die Sommerpause des Seniorenkinos ein Ende. Dann wird wieder der Duft von Popcorn durch das Gemeindezentrum wehen.

Der erste Film nach der Sommerpause wird am Mittwoch, 25. September, gezeigt. Magda und Romy Schneider sowie Willi Fritsch sind in den Hauptrollen zu sehen. „Wenn im Frühling der weiße Flieder wieder blüht, spielen die Gefühle verrückt“, schreibt Martina Mehrer aus dem Rathaus. Sie darf die Filme vorher nicht verraten, so bleiben sie aber auch eine nette Überraschung für das Publikum.

Die nächsten Vorstellungen sind dann auch immer mittwochs, am 23. Oktober, 13. November und 18. Dezember. Die Vorstellungen starten jeweils um 15 Uhr (Einlass ist um 14.30 Uhr) und finden im Untergeschoss des Gemeindezentrums statt. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.08.2019