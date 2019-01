Shiatsu in der Gruppe erlernen

Plankstadt.Einen neuen Kurs in Meridian-Yoga und Shiatsu in der Gruppe für alle gibt es ab morgen jeweils am Dienstag-Vormittag von 10 bis 11 Uhr bei der TSG Eintracht in der Dr.-Erwin-Senn-Halle. „Wir machen einfache, aber wirkungsvolle Übungen aus der Shiatsu-Praxis, ergänzt durch bewegtes und stilles QiGong und Atemübungen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Wirkung sei vielfältig, belebend und entspannend zugleich, so dass Teilnehmer ausgeglichen in das neue Jahr starten könnten. Nebenbei lernen sie die faszinierende, fernöstliche Welt der Meridiane und der Wandlungsphasen kennen. „Bitte tragen Sie bequeme Kleidung und dicke Socken und bringen Sie ein Kissen mit“, wird den Interessierten nahegelegt. Der Kurs findet zehn mal unter der Leitung von Shiatsu-Praktikerin Margot Mulitze statt.

Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder 46 und für Nicht-Mitglieder 79 Euro. Die erste Stunde kann dabei laut Verein als Schnupperstunde genutzt werden. zg

