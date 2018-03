Anzeige

Plankstadt.„Es ist eine Freude und eine Beruhigung, eine gute Truppe im Hintergrund zu wissen, die im Ernstfall die Betreuung im ersten Schritt übernimmt und der Feuerwehr ein guter Partner ist“, das machte Bürgermeister Nils Drescher bei der Hauptversammlung des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) klar.

Kein Wunder: Immerhin haben sich 36 aktive und 477 passive Mitglieder sowie 15 Mitglieder im Jugendrotkreuz und 24 freie Mitarbeiter dem Dienst am Menschen in Not verschrieben, wie der Vorsitzende Joachim Schäfer-Bach in seinem Bericht verriet. Er schaute auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem unter anderem die Küche renoviert worden war.

Der Vorstand Vorsitzender: Joachim Schäfer-Bach. Stellvertretender Vorsitzender: Alexander Schilling. Kassierer: Marco Ghiani, Schriftführer: Alexander Schilling, Kassensprüfer: Norbert List und Matthias Braun, Landesdelegierte: Herbert Lerch und Alexander Schilling. grö

Allerdings gab es auch ein negatives Erlebnis: „In den Sommerferien wurden wir Opfer von Vandalen, die an unserem Mannschaftswagen, der im Hof des DRK-Heims geparkt war, drei Reifen zerstochen haben“, erinnerte sich Schäfer-Bach. Dadurch sei das Jahresergebnis der Finanzen negativ geworden. Es war dem Vorsitzenden aber auch wichtig, zu betonen, dass ein bedeutender Teil der Geldmittel in die Aus- und Weiterbildung der Aktiven und Jugendlichen, in die Beschaffung von Sanitätsmaterialien, Hilfsmittel und Dienstkleidung floss.