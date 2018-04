Anzeige

Plankstadt.Erwartungsfroh und gut gelaunt machte sich eine stattliche Anzahl an Frauen und Männern am Sonntag auf den Weg zu einem besonderen Gottesdienst in der evangelischen Kirche – Jubelkonfirmation wurde gefeiert und sie standen dabei im Mittelpunkt.

Den festlichen Gottesdienst mit Abendmahl mit dem Gedenken an den vor 50, 60, 70 oder sogar noch mehr Jahren erhaltenen Segen hielt Pfarrer Martin Schäfer. Anschließend trafen sich die Jubelkonfirmanden noch zum gemütlichen Plausch bei einer Kaffeestunde im Gemeindehaus. / grö