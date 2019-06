Sie fährt möglichst oft mit dem Fahrrad

Plankstadt.„Als ich das erste Mal im Schwetzinger Schlossgarten war, dachte ich, den kenne ich doch schon“, so beschreibt Viviane Reize ihren ersten Besuch in der Spargelstadt. Schließlich ist sowohl der hiesige Englische Garten als auch der in München, wo Reize herkommt, von Friedrich Ludwig von Sckell gestaltet worden. Vielleicht hat das mit dazu beigetragen, dass sich die 36-Jährige so gut in der

...