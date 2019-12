Sie freuen sich über Rentiere aus Kiefernzapfen

PLANKSTADT.Zielstrebig und schwer bepackt mit zwei Kisten voll selbst gebastelter Nikolausgeschenke steuerte Johannes Wrehl, Leiter des Jugendrotkreuzes, auf den ersten Stock zu, gefolgt von seiner kleinen Truppe, in der sowohl Kinder als auch Jugendliche vertreten waren.

Die Bewohner des Caritas-Altenzentrums schienen zuerst überrascht, schauten dann aber neugierig auf die fünf jungen Leute, die mit Notenblättern in der Hand Position bezogen. Die Heimbewohner waren beim Essen, so dass niemand fehlte. Heimleiterin Martha Trautwein, der die Freude über den netten, alljährlichen Besuch anzusehen war, kündigte die Gruppe an, worauf sie mit viel Leidenschaft weihnachtliche Klassiker wie „Eine Muh, eine Mäh“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“ zum Besten gaben. Es war natürlich kein Profichor, der hier sang, bei dem die eigene Freude an den Weihnachtsliedern aber umso ansteckender wirkte, weshalb viele Zuhörer mitsangen und -klatschten.

„Ihr habt großes Glück“

Nach dem Applaus verteilte der Rotkreuz-Nachwuchs lustige, selbst gebastelte Rentiere aus Kiefernzapfen, kleinen Ästen, roten Perlen und Kulleraugen. „Wie, das darf ich behalten?“, war hier und da freudig zu hören. An den 16-jährigen Jugendrotkreuzler Tilo Heinz gewandt, erzählte Seniorin Rita Müller: „Damals war Fliegeralarm in Mannheim, die Bomben fielen auch zur Weihnachtszeit, das war schlimm. Uns war nicht zum Singen zumute“ und ergänzte: „Ihr habt großes Glück, heute hier singen zu können, es herrscht Frieden. Hoffentlich bleibt es so.“ Auch im nächsten Stockwerk freuten sich die Bewohner über den Besuch. Heimbewohnerin Erika Lichtenstern sagte: „Das ist aber schön, dass die Jugend uns besucht und Geschenke haben sie auch mitgebracht.“ Johannes Wrehl kommt schon seit langem zur Weihnachtszeit in das Altenzentrum Sancta Maria der Caritas. „Wir vom Jugendrotkreuz Plankstadt machen das jedes Jahr gerne, ich selbst war heute das fünfzehnte Mal da.“ Janine Weickinger, die Jugend-Teamleiterin, war bisher nur einmal dabei, aber betonte: „Als Teamleiterin werde ich ab sofort jedes Jahr dabei sein.“ Worauf Heimleiterin Martha Trautwein auch ihr ein Geschenk, einen Weihnachtsstern, übergab. „Das Jugendrotkreuz kommt seit mindestens 30 Jahren hier her.“ mon

