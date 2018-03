Anzeige

Plankstadt.Wo einst die Älteren der Gemeinde im alten evangelischen Gemeindehaus ihren Spaß hatten, tummeln sich seit genau einem Jahr die Nachkommen in der Kindertagespflege von InFamilia. „Schon ein Jahr?“, fragt Tagesmutter Christiane Schwan-Schmidt – ungläubig, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Sie sei das „Herzstück der Betreuungseinrichtung“, sagt Farina König, damals als Kindheitspädagogin in der Betreuung mit dem schönen Namen „Klapperstorch“ mit am Start und heute in den Verwaltungsbereich des Trägers gewechselt.

Bei ihrem Besuch zum Einjährigen ist sie aber gleich wieder voll integriert, sitzt bei den Kindern auf dem Spielteppich. Zurzeit werden acht Mädchen und Jungen zwischen einem und zwei Jahren in der Einrichtung betreut, „voll belegt sind wir mit neun Kindern, die gleichzeitig hier untergebracht sind, das heißt im Sharing-Modell können bis zu zwölf Kinder aufgenommen werden“, schildert König den Stand, dass im April ein neuntes Kind aufgenommen wird.

Man sei langsam gestartet, damals mit nur einem Kind, erinnert sich Christiane Schwan-Schmidt, nach und nach kamen die anderen Kinder zur Eingewöhnungsphase, für die man sich gerne Zeit nimmt, damit sich die Kleinen rundum wohlfühlen. Nicht so einfach, immer zu eruieren, was gerade nicht richtig ist, denn im angegebenen Alter sprechen Kinder noch nicht viel. So geht es einem Kind bei unserem Besuch nicht wohl, es weint häufig, findet einen Platz bei der Betreuerin, die sie kennt, auf dem Schoß. Gleich wird es wieder ruhig und beginnt, mit den Bausteinen zu spielen.