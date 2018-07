Sie geben immer Vollgas

Anzeige

Plankstadt.Obwohl die Weltmeisterschaft alles andere als erfolgreich für Deutschland ausging, zeigt sich immer wieder, wie fußballbegeistert unser Land auch ohne derartige Events ist. Besonders die Jugend brennt für den Fußball und Vereine freuen sich über große Nachfrage.

So schießen die Bambini schon mit drei Jahren das Runde ins Eckige – kurz nachdem sie laufen lernen, geht es auf den Fußballplatz. Und Turniere spielen sie auch schon, wie bei der TSG Eintracht, die ihre alljährlichen Jugendfußballtage an den vergangenen beiden Wochenenden veranstalteten.

Sie freuen sich über Heimturnier

„Die Kinder freuen sich über das Heimturnier“, sagt Matthias Just, der seit vier Jahren Fußballjugendleiter bei der Eintracht ist. Eingeladen wurden Mannschaften aus den Fußballkreisen Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe. Insgesamt 35 Mannschaften verschiedener Jahrgänge nahmen an den beiden Samstagen und Sonntagen teil, darunter Teams aus Friedrichsfeld, Pfingstberg-Hochstätt und Ketsch. „Es geht hauptsächlich um Spaß an der Bewegung“, so Just. „Deshalb gibt’s am Ende auch Medaillen für alle und bei den Kleineren wird kein Sieger ermittelt.“