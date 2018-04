Anzeige

Wenn ich es mir gut überlege, ist das Einzige, was im Leben wirklich Freude macht, die Arbeit. Ich frage mich, was ich dem entgegenstellen könnte. Was kann mehr Genugtuung schaffen, als sich mit seinem Können und Wissen in eine Sache einzubringen? Welches Vergnügen füllt die Stunden, Tage, Wochen besser aus, ohne dass sich Langeweile oder das Gefühl der Sinnlosigkeit, der Leere einstellt? Welchem Zeitvertreib gelingt es, mich so zu begeistern, dass er mir die Gewissheit gibt, nichts sei vergebens und sinnlos? Was kann mich von der Unruhe, den Zweifeln, der Einsamkeit besser heilen als die Arbeit? Für mich ist sie die universelle Lösung: Sie hilft mir, über manche Enttäuschung hinwegzukommen, schlimme Erlebnisse zu vergessen; sie stärkt mich, wenn ich mutlos bin, sie belebt mich, wenn ich keinen Antrieb spüre, und beschützt mich, wenn ich Angst empfinde. Sie ist das beste Mittel gegen alles Elend dieser Welt. Denn das Ergebnis der Arbeit, das, was den Händen, der Kreativität erwächst, ist die wichtigste Ausdrucksform der Persönlichkeit und gibt letztendlich dem Leben Halt und Richtung. Nicht Arbeit, sondern der Mangel an Arbeit lässt uns müde werden. Wer die Menschen daran hindert zu arbeiten, raubt ihnen den Sinn des Lebens, die Rechtfertigung ihrer Existenz.