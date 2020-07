Sie haben einen Blick für die Details

Plankstadt.Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Und so lief der Redakteursbesuch, der üblicherweise Bestandteil unserer Aktion „Klasse Kids“ ist, bei der 4a der Friedrichschule mit ihrer Lehrerin Vanessa Wicht digital per Videokonferenz ab. Mittlerweile dürften die Schüler ja einige Übung damit haben, nachdem der Unterricht nun viele Wochen über den Computer lief.

Für mich war es aber etwas Neues, mich per Bildschirm den Fragen der Schüler zu stellen – die ganz schön zahlreich waren und das Interesse der Jungen und Mädchen am Beruf der Journalistin und am Entstehen der Zeitung verrieten. Zwei Wochen lang hatten sie schon jeden Tag die Schwetzinger Zeitung in die Schule geliefert bekommen und sich damit auseinandergesetzt.

Da ist es kein Wunder, dass auch die Details die Neugier weckten. So hatte David ganz genau hingeschaut und wollte wissen, warum der Titel „Schwetzinger Zeitung“ eigentlich in einer anderen Schriftart steht als die anderen Überschriften. Das liegt daran, dass unsere Zeitung 140 Jahre alt ist und Schriften – wie Kleider auch – dem Wandel der Zeit unterliegen. Früher waren die sogenannten Frakturschriften modern – und in genau so einer Schrift steht unser Titel. So altmodisch fand David den Schriftzug gar nicht, sondern eigentlich „ganz cool“.

Kein Tag ist wie der andere

Macht es denn Spaß, Journalistin zu sein oder ist es anstrengend, möchte Sarah wissen. Da kann ich nur sagen: beides. Es ist manchmal anstrengend, wenn viele Termine anstehen oder etwas ganz schnell publiziert werden muss – etwa auf unserer Webseite – , aber es macht auch enorm viel Spaß. Denn kein Tag ist wie der andere, immer stehen anderen Sachen an, gilt es, neue Leute zu treffen, Sachen in Erfahrung zu bringen.

Ob ich mir dabei meine Aufgaben aussuchen kann, fragt sich Sarah dann noch. Ich bin für alles zuständig, was Plankstadt betrifft. Manchmal sind an einem Tag meine Aufgaben ganz klar, etwa, wenn feste Termine wie die Gemeinderatssitzung anstehen. An anderen Tagen bin ich flexibler, kann mir Termine passend legen oder auch mal Themen recherchieren, die mir am Herzen liegen.

„Bleibt dir dabei denn noch genug Zeit für deine Familie?“, fragt Stella, die sich übrigens auch mal überlegt hat, Journalistin zu werden, aber momentan doch eher in Richtung Schauspielerin tendiert. (Liebe Stella, wenn du mal berühmt bist, möchte ich dich dann gerne interviewen! Einverstanden?) Die Antwort ist ja, denn wenn ich mal Abendtermine habe, wird diese Zeit ausgeglichen und man kann dafür später anfangen zu arbeiten oder früher gehen – in dem Beruf muss man flexibel sein.

Was interessant ist

Steht eigentlich in jeder Zeitung dasselbe? Nein, denn die Journalisten wählen das aus, was sie für ihre Leser als interessant erachten – und das ist je nach Region etwas anderes. Carla hat sich überlegt, ob es denn sein kann, dass über eine bestimmte Gemeinde in unserem Verbreitungsgebiet auch mal nichts in der Zeitung steht, wenn dort nichts passiert. Aber irgendetwas passiert immer und wenn – so wie in Corona-Zeiten – keine Veranstaltungen stattfinden, gibt es trotzdem genug Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen müssen und die wir gerne unabhängig aufbereiten.

Themenideen haben die Mädchen und Jungen dann gleich mit im Gepäck: Das neue Rathaus interessiert sie und sie wünschen sich mehr Berichterstattung über die kleineren Vereine wie die TSG Eintracht anstatt immer nur über die Fußball-Bundesliga – beides ist ja auch immer wieder Gegenstand in unserem Lokalteil.

Auch der Druckvorgang interessiert die Schüler. Unsere Zeitungsseiten müssen um 23.30 Uhr allerspätestens fertig und der Druckerei digital übermittelt sein. Dann werden die sogenannten Druckplatten belichtet, die die Farbe mittels einer speziellen Beschichtung und mit Hilfe eines Tuchs, das diese abnimmt, auf das Papier bringen. Gegen 1 Uhr nachts ist unsere Zeitung dann fertig und kann an die Zusteller ausgeliefert werden, die sie zu den Abonnenten bringen – bis spätestens 6 Uhr morgens.

Eine Sache lerne sogar ich noch von den Schülern, die ein zweites Mal mit ihrem Blick für die Details überraschen. Über dem Titel „Schwetzinger Zeitung“ stehen noch die Namen „Schwetzinger Morgen“ und „Kurpfalzkurier“. Das waren Zeitungen, deren Verlagsrechte irgendwann an die „Schwetzinger Zeitung“ übergingen und die wir deswegen noch in unserem sogenannten Zeitungskopf mit uns tragen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020