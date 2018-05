Anzeige

Plankstadt.Diamantene Hochzeit feiern zu können, ist nicht allzu vielen Eheleuten beschieden: 60 Jahre gemeinsam durchs Leben gehen, Höhen und Tiefen bewältigen, Sorgen und Nöte teilen und füreinander da zu sein. So können Christl und Helmut Lutz auf sechs Dekaden zurückblicken, in denen sie seit ihrem Hochzeitstag, dem 25. April 1958, viel zusammen erlebt und von der Welt gesehen haben. Heute bewohnen sie ein Appartement in der Seniorenwohnanlage mitten in Plankstadt und genießen ihren Lebensabend.

Kennengelernt haben sich die beiden in der Linie 11 der Straßenbahn nach Heidelberg – genauer gesagt an der Haltestelle Ausweiche zwischen Schwetzingen und Plankstadt, wo Christl Berlinghof damals aus der Hebelstraße zustieg und auf ihren Helmut traf. Christl ist Plankstädterin und Helmut Lutz stammt aus Schwetzingen. Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie bei der Rheinischen Gummifabrik in Mannheim-Rheinau, er machte eine Maschinenbaulehre bei Mercedes-Benz in Mannheim-Luzenberg.

Ausbildung bei der Luftwaffe

Nach dem Abschluss seiner Lehrzeit verpflichtete sich Lutz 1958 bei der erst zwei Jahre zuvor neu aufgestellten Bundeswehr und durchlief dort bei der Luftwaffe die übliche Ausbildung über alle Dienstgrade bis zum Flugzeugmechanikermeister in Kaufbeuren. Nach Ende der Verpflichtungszeit blieb er als Berufssoldat der Luftwaffe treu, machte eine Ausbildung zum Fachoffizier und wurde als Leiter der Einsatzsteuerung eines Geschwaders auf dem Flugplatz Sobernheim-Pferdsheim in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Seine letzte Dienststelle hatte er dann in Köln und schied 1992 als Hauptmann aus dem Dienst aus.