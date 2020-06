Sie helfen mit 27 gefüllten Großkartons

Plankstadt.Bereits Mitte der Sammelaktion zugunsten des Schwetzinger Tafelladens „Appel und Ei“ konnte die Plankstadter SPD auf einen beachtlichen Erfolg hoffen. Neun Großkartons, gefüllt mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die bedürftigen Mitbürgern zugutekommen sollen, konnten beim Tafelladen abgeliefert werden. Für die „zweite Halbzeit“ wurde mit einem ähnlich guten Ergebnis gerechnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch es kam viel besser. Es konnte nach Abschluss der Aktion die doppelte Menge wie bei der ersten Lieferung an besagtem Material dem Tafelladen zur Verfügung gestellt werden – beachtliche 18 Großkartons.

Allen Spendern gebührt ein großes Lob, schreibt die SPD. Sie hatten verstanden, dass gerade in der schwierigen Pandemiezeit bedürftigen Menschen, die oft ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind, zu helfen ist. Diese können gegen eine geringe Spende bei „Appel und Ei“ „einkaufen“. Auch Plankstadter sind dort Kunden.

Einkäufe getätigt

Es gab vereinzelt auch Geldspenden von Leuten, die selbst nicht einkaufen konnten. Selbstverständlich wurden dann auch entsprechende Einkäufe vom Plankstadter SPD-Vorstand getätigt. Die Organisatoren der Aktion, der Ortsvereinsvorsitzende Professor Dr. Jürgen Kegler und Gemeinderätin Jutta Schneider, waren hocherfreut, als sie die Spenden beim stellvertretenden Leiter des Tafelladens Norbert Holter und seinen Mitarbeitern ablieferten.

Übrigens nimmt „Appel und Ei“ auch Geldspenden entgegen, und zwar unter der IBAN DE44 6725 0020 0009 0554 28 bei der Sparkasse Heidelberg. Überweisungen mit dem Verwendungszweck „zum Einkauf für Lebensmittel“ kommen eins zu eins den Kunden der Tafel zugute.

Für die Sammelaktion und die Unterstützung der Tafel Schwetzingen bedankte sich Norbert Holter, stellvertretende Ladenleitung der Tafel, mit einem „Vergelt’s Gott!“ . sr

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.06.2020